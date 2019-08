Brasiliens Präsident Bolsonaro hat Umweltschutzorganisationen indirekt beschuldigt, für die Waldbrände in der Amazonas-Region verantwortlich zu sein.

Laut einem Medienbericht sagte Bolsonaro, die Organisationen hätten möglicherweise eine kriminelle Handlung begangen, um ihn in Verruf zu bringen. Beweise legte Bolsonaro nicht vor. Er selbst will die Amazonas-Region zum Rohstoffabbau freigeben, darunter auch Naturschutzgebiete.

Forscher sprechen von "alarmierenden Zahlen"

Das nationale Weltraum-Institut INPE hat in der Amazonas-Region seit Anfang August 9.500 Waldbrände registriert. Im Vergleich zum Vorjahr sei das eine Zunahme um 82 Prozent. Seit Beginn des Jahres seien es sogar mehr als 70.000 Feuer gewesen. Das Institut hält die Zahl für alarmierend. Es handele sich um die schwersten Waldbrände in der Region seit sieben Jahren. Die Forscher sehen einen Zusammenhang zwischen dem Ausbrechen der Brände und illegaler Regenwald-Rodung am Amazonas.



Die Rauchwolken haben sich über tausende Kilometer ausgebreitet und waren bereits an der Grenze von Brasilien zu Paraguay und Argentinien zu sehen. Sie verdunkelten auch den Himmel über der 2.700 Kilometer entfernten Metropole Sao Paulo.