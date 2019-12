Die seit Wochen anhaltenden Buschbrände in Australien führen nach Ansicht von Medizinern zu einem Gesundheitsnotstand in Sydney.

Mehr als 20 Ärzte- und Gesundheitsverbände erklärten, in Teilen der Metropole und des Bundesstaats New Youth Wales habe die Luftverschmutzung inzwischen das Elffache des Normalwerts erreicht. Die australische Regierung müsse dringend etwas dagegen unternehmen. Das Gesundheitsamt in New South Wales verzeichnet einen stark erhöhten Andrang in den Notaufnahmen. Anfang Dezember wurden dort fast 50 Prozent mehr Menschen wegen Atemwegsproblemen behandelt als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre.



Der australische Premierminister Scott räumte in der vergangenen Woche ein, dass die Buschfeuer auch mit dem Klimawandel zusammenhingen. Gegenmaßnahmen kündigte er aber nicht an.