Angesichts der verheerenden Waldbrände in Griechenland will die Regierung den Zivilschutz neu organisieren.

Künftig werde die Prävention im Mittelpunkt stehen und nicht die Reaktion, sagte Ministerpräsident Mitsotakis in einer Fernsehansprache. Er bat die Bürger um Entschuldigung für alle Schwachstellen, die bei der Brandbekämpfung möglicherweise aufgetreten seien. Man habe es mit einer Naturkatastrophe nie da gewesenen Ausmaßes zu tun. Mitsotakis führte aus, seine Regierung werde einen Sonderfonds von 500 Millionen Euro auflegen, um Privatleuten und Unternehmern beim Wiederaufbau ihrer Gebäude zu helfen. - In den Waldbrandgebieten am Mittelmeer hat sich die Situation insgesamt etwas entspannt. Behörden warnen jedoch vor einer neuen Hitzewelle in dieser Woche.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.