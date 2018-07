Bei den Waldbränden in Griechenland sind nach jüngsten Angaben 82 Menschen ums Leben gekommen, 30 werden noch vermisst.

Eine Sprecherin der griechischen Feuerwehr teilte mit, dass die Suche in den Ferienorten in der Nähe von Athen fortgesetzt werde. Noch seien nicht alle Opfer identifiziert. Was die Feuer ausgelöst habe, sei noch nicht ermittelt. Der Bürgermeister einer Gemeinde in dem betroffenen Gebiet sprach in einem Interview eines Fernsehsenders von einer gerissenen Stromleitung als mögliche Ursache.



Rund um die Badeorte Mati und Kineta waren am Montag zahlreiche Menschen durch die Flammen eingeschlossen worden. Viele Häuser wurden zerstört.

