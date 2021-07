Im Süden Europas wüten weiter heftige Waldbrände.

Auf der italienischen Urlaubsinsel Sardinien riefen die Behörden den Notstand aus. Bisher seien bereits 20.000 Hektar Wald, Olivenhaine und Felder verbrannt. Im Westen der italienischen Insel mussten 1.200 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Zahlreiche Landwirte konnten ihre Ziegen, Schafe und Esel nicht mehr retten.



Sieben Löschflugzeuge, 13 Hubschrauber und 7.500 Helfer, auch aus anderen EU-Ländern, sind derzeit im Einsatz, um die Brände in der Provinz Oristano einzudämmen. Die Einsatzkräfte befürchten eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebiete, wenn der Nordwind Mistral einsetzt.



Auch in der südfranzösischen Region zwischen Narbonne und Carcassonne sind inzwischen rund 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz gegen den Busch- und Waldbrand. Nach Angaben von Innenminister Darmanin werden auch dort Löschflugzeuge eingesetzt. Das Feuer hat sich auf ein Gebiet von gut acht Quadratkilometern ausgebreitet. Zeitweise kam es zu großflächigen Stromausfällen.



In Spanien ist ein Brand westlich von Barcelona außer Kontrolle. Die Flammen hätten 1.100 Hektar Land zerstört, teilte die Forstbehörde Kataloniens mit. Wind könnte das Feuer weiter anheizen. Etwa 80 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.