Die heftigen Waldbrände in mehreren Mittelmeerländern sind weiter außer Kontrolle. Besonders betroffen sind weiterhin Griechenland, die Türkei und auch Sizilien. Deutschland hat Hilfe angekündigt.

In Griechenland meldet die Feuerwehr Fortschritte bei der Bekämpfung der Feuer nördlich von Athen. Nach den Worten des Vizegouverneurs besteht die Hoffnung, die Brände bis zum Abend unter Kontrolle zu bringen. Auf der Peloponnes und auf der Insel Euböa ist die Lage nach Angaben der Behörden weiterhin dramatisch.

Deutschland schickt Hilfe

Angesichts der schweren Waldbrände schickt Deutschland Feuerwehrkräfte nach Griechenland. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte in Berlin, Deutschland habe in der Nacht Hilfe angeboten, die Griechenland nun angenommen habe.



Momentan bereiteten sich Feuerwehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen und Hessen sowie das Technische Hilfswerk auf einen Einsatz in Griechenland vor. Die konkreten Einsatzorte sowie die Fahrtroute würden derzeit mit den griechischen Behörden abgestimmt, hieß es aus dem Bundesinnenministerium.



Außerdem habe Deutschland angeboten, Lösch-Hubschrauber anzumieten, um schneller Hilfe leisten zu können. Zuvor hatten Oppositionsparteien im Bundestag kritisiert, dass aus Deutschland bislang noch keine Hilfe in die Waldbrandgebiete unterwegs sei.

Sizilien ruft Katastrophenfall aus

In Sizilien hat die Regionalregierung den Katastrophenfall ausgerufen. Dieser solle zunächst für die Dauer von sechs Monaten gelten, teilten die sizialischen Behörden mit. Die nächste Hitzewelle stehe bevor und die Situation bleibe angespannt, hieß es.



In der Türkei sind nach Angaben der Behörden noch 13 Brände außer Kontrolle. Betroffen sind vor allem die Küstenregionen im Süden und Westen des Landes. In der Provinz Mugla wurden erneut mehrere Gebiete geräumt. Wie Präsident Erdogan mitteilte, sind rund 5.000 Feuerwehrleute im Einsatz; dazu kommen Hubschrauber, Drohnen und Löschfahrzeuge. In der Region Antalya sind inzwischen alle Feuer unter Kontrolle. Experten schätzen, dass in dem Land bisher rund 100.000 Hektar Land gebrannt haben. Mindestens acht Menschen kamen infolge der Feuer ums Leben.

IPCC prognostiziert weitere Hitzewellen, Dürren und Brände

Der Weltklimarat erwartet für den Mittelmeerraum als Folge des Klimawandels künftig weitere Hitzewellen, Dürren und Brände. Das geht aus einem Entwurf seines Berichts unter anderem zum Klimawandel hervor, aus dem die Nachrichtenagentur AFP zitiert und der am Montag offiziell vorgestellt wird. Die Temperaturen im Mittelmeerraum würden in den nächsten Jahrzehnten schneller ansteigen als im weltweiten Durchschnitt, warnt der IPCC. Dies werde wichtige Bereiche wie die Landwirtschaft, Fischerei und den Tourismus unter Druck setzen.



Dutzende Millionen Menschen würden zudem von zunehmendem Wassermangel, Küstenüberschwemmungen und potenziell tödlicher Hitze betroffen sein. Die Region mit ihren rund 500 Millionen Einwohnern gelte als Hotspot des Klimawandels, heißt es im Bericht des Weltklimarats.

