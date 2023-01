Brahim Ghali (Fateh Guidom/AP/dpa)

Bei einem Delegiertentreffen im Flüchtlingslager Dachla in Algerien kam der 73-jährige Mitbegründer den Angaben zufolge auf 69 Prozent der abgegebenen Stimmen. Zuvor war Ghali überraschend von Baschir Mustafa, dem Bruder eines 1976 getöteten weiteren Polisario-Mitbegründers herausgefordert worden. Der 16. Parteikongress mit mehr als 2.000 Teilnehmern wurde unter anderem deshalb verlängert. Ursprünglich sollte er bereits am Dienstag enden. Ghali wird zugleich als Präsident der 1976 von der Polisario ausgerufenen Demokratischen Arabischen Republik Sahara geführt. Sie wird derzeit von etwa 50 Staaten weltweit anerkannt. In Marokko, das gut 80 Prozent des Territoriums am Atlantik seit Ende der spanischen Kolonialherrschaft Mitte der 70er Jahre besetzt hält, gilt die Frente Polisario als terroristische Rebellengruppe. Der vielfach gewaltsam ausgetragen Westsahara-Konflikt ist seit 50 Jahren ungelöst.

