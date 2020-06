Die Corona-Ausbrüche bei Fleischproduzenten haben erneut ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen in der Branche, aber auch auf den Umgang mit den Tieren dort geworfen. Bundesagrarministerin Klöckner (CDU) berät am Nachmittag mit Vertretern der Industrie über Verbesserungen. Ihre Idee einer Tierwohlabgabe stößt aber schon im Vorfeld auf Kritik.

Neben der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Heinen-Esser und Niedersachsens Ressortchefin Otte-Kinast (beide CDU) sollen an den Gesprächen in Düsseldorf auch Vertreter von Tierhaltern, Schlachtereien und Handel sowie Tierärzte und Verbraucherschützer teilnehmen. Dabei soll es um bessere Bedingungen in Ställen und Schlachthöfen gehen, aber auch um höhere Preise in den Supermärkten. Klöckner plädiert unter anderem für eine Tierwohlabgabe, die auf Produkte aufgeschlagen werden könnte.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter sprach von einem "bloßen Show-Event", von dem "außer schönen Bekenntnissen" wenig zu erwarten sei. Von überparteilichen, gesamtgesellschaftlichen Lösungen sei die Ministerin "meilenweit" entfernt. Denn Klöckner treffe sich nur mit Unions-Kolleginnen und lasse die Agrarminister der anderen Länder außen vor. Tier-, Umwelt- und Verbraucherschützer seien "völlig unterrepräsentiert", monierte Hofreiter.



Kritik kam auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund. DGB-Vorstandsmitglied Piel sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass zu dem Treffen erst auf Nachhaken und in letzter Minute auch Vertreter der Beschäftigten dazu gebeten worden seien.



Die Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachthöfen sind wegen der zahlreichen Coronavirus-Infektionen wieder verstärkt in den Fokus geraten. Hier erfahren Sie, warum die Arbeitsbedingungen dort so prekär sind.

