Nach dem Einbruch in der Corona-Krise nimmt das Passagieraufkommen im Flugverkehr langsam wieder zu.

In diesem Jahr könne ein Drittel der Leistung von 2019 erreicht werden, wenn sich die Erholung fortsetze, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft in Berlin mit. Bei weiteren Impfungen, zurückgehenden Reisebeschränkungen und einer robusten Konjunktur seien 2022 bis zu 80 Prozent der Vorkrisen-Zahlen möglich. Weiter hieß es, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien so wenig Menschen geflogen wie vor 50 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.