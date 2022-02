Das teilte die griechische Hafenpolizei mit. Danach wurden die Passagiere aufgefordert, das Schiff zu verlassen. Es befindet sich derzeit in der Nähe der griechischen Insel Korfu. An Bord sind 288 Menschen. Die Ursache des Feuers ist bislang nicht bekannt. Die Fähre verkehrt zwischen Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands und Brindisi in Ostitalien.

