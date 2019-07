Nach dem großflächigen Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bringt Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier eine bundesweite Einsatzgruppe ins Gespräch.

Der CDU-Politiker sagte in Schwerin, diese Gruppe solle die örtlichen Feuwerwehr- und Katastrophenschutzeinheiten bei der Brandbekämpfung unterstützen. Der Bund müsse dafür Personal und geländegängige Spezialfahrzeuge an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland stationieren.



Am Mittwoch trifft sich Caffier mit Bundesinnenminister Seehofer und dem Präsidenten des Technischen Hilfswerks, Broemme, in Lübtheen. Dort hatte sich ein Flächenbrand auf einem mit Munition belasteten Gelände ausgebreitet.