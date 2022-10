Vor der Fußball-WM

Michael Brand, CDU (imago images/Ralph Peters)

Kritik kam vom Sprecher des Bundestags-Menschenrechtsausschusses, Brand. Es stelle sich die Frage, was der Besuch der Innenministerin an der Menschenrechtslage in dem Emirat ändern solle, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Man dürfe ein solches Regime nicht auch noch hofieren. Vielmehr müsse die deutsche Politik Druck auf die FIFA und den DFB ausüben, Verantwortung zu übernehmen. Dies hätte im Vorfeld geschehen müssen.

Dagegen beklagte der frühere deutsche Außenminister von der SPD, Gabriel, Arroganz im Umgang mit Katar. Auch Deutschland habe Jahrzehnte gebraucht, um ein liberales Land zu werden, sagte er dem Magazin "Stern".

Faeser, ebenfalls SPD, reiste heute früh in das arabische Emirat. Am Wochenende gab es diplomatische Verstimmungen wegen kritischer Äußerungen von ihr zur Menschenrechtslage. Der deutsche Botschafter in Doha wurde einbestellt. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Amtsberg, erklärte daraufhin ihren Verzicht auf eine Mitreise.

