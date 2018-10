Die Ursache für den gestrigen Brand in einem ICE war nach Angaben der Bundespolizei ein technischer Defekt in einem Trafo.

Das Feuer sei im Waggon vor dem hinteren Triebwagen ausgebrochen und dann auf das Zugende übergesprungen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei dem SWR. Zur detaillierten Klärung der Brandursache wurde der Zug beschlagnahmt.



Der ICE war gestern Morgen in der Nähe von Montabaur in Brand geraten. Der Zug mit mehr als 500 Passagieren wurde evakuiert, es gab fünf leicht Verletzte. Bahnreisende zwischen Frankfurt am Main und Köln müssen sich über mehrere Tage auf Zugausfälle und erhebliche Verspätungen einstellen. Nach Angaben der Bahn bleibt die Hochgeschwindigkeits-Strecke vorerst gesperrt.