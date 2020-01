Nach dem Brand im Krefelder Zoo hat die Polizei mehrere mögliche Verursacher vernommen.

Sie hatten sich selbst bei der Polizei gemeldet, die wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Auf dem Gelände des Zoos waren sogenannte "Chinesische Himmelslaternen" sichergestellt worden. Nach Angaben der Polizei sind die fliegenden Papier-Fackeln in Nordrhein-Westfalen seit 2009 verboten.



Bei dem Feuer im Affenhaus kamen in der vergangenen Nacht mehr als 30 Tiere ums Leben, darunter Menschenaffen, Flughunde und Vögel. Zwei Schimpansen konnten verletzt gerettet werden. Der Krefelder Zoo geht von einem Sachschaden in Millionenhöhe aus. Morgen wollen Kriminalpolizei und Sachverständige die Ergebnisse ihrer Untersuchung am Brandort vorstellen.