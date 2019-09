Brand in Chemiefabrik

Wegen des Brandes in einer Chemiefabrik in der nordfranzösischen Stadt Rouen bleiben die Schulen und Kinderkrippen in der Region auch morgen geschlossen.

Das teilte die Präfektur des Départements Seine-Maritime mit. Giftstoffe seien in den genommenen Proben nicht gefunden worden. Eine Verschmutzung der nahe gelegenen Seine könne aber nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer ist inzwischen weitgehend unter Kontrolle.



Die Fabrik des Unternehmens Lubrizol stellt Zusatzmittel für Öle her. Sie gehört nach Behördenangaben in die sogenannte Seveso-Kategorie von gefährlichen Standorten, die besonders überwacht werden. - Im italienischen Seveso bei Mailand war es 1976 zu einem verheerenden Chemieunfall gekommen.