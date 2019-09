Brand in Flüchtlingslager

Die Bundesregierung hat sich bestürzt über den Brand mit zwei Toten in einem Flüchtlingslager auf Lesbos geäußert.

Regierungssprecher Seibert sprach von einer Tragödie. Die griechische Regierung arbeite intensiv daran, die Situation auf der Insel zu entschärfen. Ein Schlüssel sei dabei, dass die Zahl der Rückführungen in die Türkei deutlich gesteigert werden müsse. Dies sei auch die Sichtweise der griechischen Regierung, betonte Seibert.



Das EU-Türkei-Abkommen von 2016 sieht vor, dass in Griechenland ankommende Bootsflüchtlinge wieder in die Türkei zurückgeschickt werden. Für jeden syrischen Flüchtling soll die EU einen anderen Bürgerkriegsflüchtling aufnehmen.