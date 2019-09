Brand in Moria

Nach dem Brand mit zwei Toten im griechischen Lager Moria hat die Regierung in Athen Änderungen der Flüchtlingspolitik verkündet.

Bis Ende 2020 wolle man insgesamt 10.000 Menschen in die Türkei zurückführen, hieß es nach einer Krisensitzung des Kabinetts. Darüber hinaus kündigte die Regierung mehr Grenzpatrouillen in der Ägäis an. Außerdem sollen Internierungslager für illegale Einwanderer und abgewiesene Asylbewerber errichtet werden. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis nannte die geplanten Maßnahmen eine Abkehr von der Flüchtlingspolitik der Vorgängerregierung.