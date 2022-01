Im sachsen-anhaltischen Ballenstedt ist eine Schweinemastanlage in Brand geraten. (dpa / Matthias Bein)

Drei Feuerwehrleute und vier Mitarbeiter erlitten bei der Rettung von rund 2.000 weiteren Schweinen Rauchgasvergiftungen und kamen in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Abend mit. Die Löscharbeiten dauerten zuletzt noch an. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache des Brands ist unklar. Der entstandene Schaden wurde zunächst auf bis zu fünf Millionen Euro geschätzt.

