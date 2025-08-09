Spanien
Brand in weltberühmter Moschee-Kathedrale von Córdoba gelöscht

Das Feuer in der weltberühmten Kathedrale der südspanischen Stadt Córdoba ist gelöscht.

    Es ist dunkel. Links ein Hotel. Rechts an der Mauer der Kirche stehen Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrmänner, die einen Schlauch ins innere des Gebäudes verlegt haben. Im Hintergrund steigt Rauch auf,
    Löscharbeiten an der Kathedrale. (Madero Cubero / EUROPA PRESS / dpa )
    Wie spanische Medien unter Berufung auf die Feuerwehr berichten, ist der Einsatz beendet. Noch in der Nacht konnten die Flammen demnach gelöscht werden. Das Bauwerk soll bereits heute wieder für Besucher geöffnet werden. Córdobas Bürgermeister Bellido hatte schon am Abend erklärt, die Kathedrale sei durch das rasche Vorgehen der Feuerwehr gerettet worden.
    Der Brand war am Abend ausgebrochen. Nach Angaben spanischer Medien geriet eine Kehrmaschine in Brand. Die Moschee-Kathedrale von Córdoba zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Im vergangenen Jahr besuchten sie rund zwei Millionen Menschen.
