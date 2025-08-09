Löscharbeiten an der Kathedrale. (Madero Cubero / EUROPA PRESS / dpa )

Wie spanische Medien unter Berufung auf die Feuerwehr berichten, ist der Einsatz beendet. Noch in der Nacht konnten die Flammen demnach gelöscht werden. Das Bauwerk soll bereits heute wieder für Besucher geöffnet werden. Córdobas Bürgermeister Bellido hatte schon am Abend erklärt, die Kathedrale sei durch das rasche Vorgehen der Feuerwehr gerettet worden.

Der Brand war am Abend ausgebrochen. Nach Angaben spanischer Medien geriet eine Kehrmaschine in Brand. Die Moschee-Kathedrale von Córdoba zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Im vergangenen Jahr besuchten sie rund zwei Millionen Menschen.

