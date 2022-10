Bautzener Spreehotel

Brandanschlag auf Bautzener Flüchtlingsunterkunft (Matthias Hiekel / dpa-Zentralbild / / Matthias Hiekel)

Vor einer Woche habe eine Einrichtung in der Nähe von Wismar gebrannt, und jetzt unmittelbar nach einer Demonstration dagegen eine in Sachsen, teilte die Grünen-Politikerin mit. Auch wenn niemand zu Schaden gekommen sei, hinterlasse dieser Hass Narben bei den Betroffenen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU sprach von einer "widerwärtigen" Tat. Man räume der Aufklärung höchste Priorität ein. Landesinnenminister Schuster, ebenfalls CDU, betonte, aus Hass Häuser anzuzünden, weil man Geflüchtete nicht in seiner Nähe haben wolle, sei primitiv und menschenverachtend.

Unbekannte hatten am Morgen Fensterscheiben des "Spree-Hotels" eingeworfen. Danach brach ein Brand aus. Die vier Personen, die im Gebäude übernachtet hätten, seien nicht zu Schaden gekomme, hieß es. Das Hotel soll von November an als Asylunterkunft mit bis zu 200 Plätzen genutzt werden. Erst am Dienstagabend hatte die AfD vor dem Hotel eine Kundgebung abgehalten.

