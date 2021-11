Nach dem Tod von elf Bewohnern eines Seniorenzentrums in Brandenburg wird die Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiter in Pflegeheimen verschärft.

Die Landesregierung in Potsdam bestimmte, dass sich nun nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 jeden Tag testen lassen müssen. Das gilt, unabhängig von der Inzidenz, auch bei akuten Corona-Ausbrüchen. In Regionen mit geringeren Corona-Zahlen gibt es statt zwei jetzt drei Testungen pro Woche.



Nach einen Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide sind bisher elf an Covid-19 erkrankte Menschen gestorben. Der Landkreis Barnim, in dem Schorfheide liegt, stellte zwischen die Zahl der Toten in dem Seniorenheim richtig. Kreissprecher Dirk Bachmann erklärte, es seien weiterhin elf Tote und nicht 14, von denen Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher gesprochen hatte. Wie es zu dem Missverständnis gekommen war, blieb offen. Nach Bachmanns Angaben sind zudem 44 Bewohner und 15 Mitarbeitende der Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten der Gestorbenen seien über 80 Jahre alt gewesen, alle hätten Vorerkrankungen gehabt.

Heimleiter betrat Haus trotz positivem Test

Die Ursache für den Ausbruch ist noch unklar. Nach Aussage des Kreissprechers ist nur ungefähr die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenheims gegen Corona geimpft. Gegen den Leiter des Heims ist zudem ein Bußgeldverfahren verhängt worden, weil er nach einem positiven Testergebnis das Heim nochmals betreten hatte.

Impfpflicht gefordert

Der Virologe an der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Frank Hufert, hält eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für angebracht. Menschen, die Hochrisikogruppen wie etwa Senioren betreuen, sollten verpflichtet werden, sich impfen zu lassen, sagte Hufert.



Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, kritisierte tägliche Testungen des Personals in der Pflege als nicht ausreichend. Seiner Ansicht sollten auch die Pflegebedürftigen selbst und Besucher täglich getestet werden. Auch Geimpfte könnten das Virus in sich tragen und weitergeben, begründete Brysch seinen Vorstoß.

