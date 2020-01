Brandenburg hat Abschied von seinem früheren Ministerpräsidenten Stolpe genommen.

Zur Gedenkfeier des Landes in der Potsdamer Nikolaikirche kamen Hunderte Weggefährten und Bürger. Ministerpräsident Woidke würdigte Stolpe als Menschenfreund und Brückenbauer. In der DDR sei er ein Mittler zwischen Kirche und Staat, ein besonnener und mutiger Problemlöser gewesen.



Stolpe war in der Nacht zum 29. Dezember im Alter von 83 Jahren gestorben.



Der SPD-Politiker war von 1990 bis 2002 der erste Ministerpräsident Brandenburgs im wiedervereinten Deutschland, danach bis 2005 Bundesverkehrsminister. In den 1980er Jahren war er Konsistorialpräsident der Ostregion der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg.