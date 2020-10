Die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion hat den Abgeordneten Berndt zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Dies teilte die Fraktion in Potsdam mit. Berndt tritt die Nachfolge von Andreas Kalbitz an, der nach seinem Parteiausschluss im August zurückgetreten war. Um den Vorsitz hatten sich in einer Kampfabstimmung auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bessin und der Parlamentarische Fraktions-Geschäftsführer Hohloch beworben.



Berndt ist Vorsitzender des Vereins "Zukunft Heimat", der vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremistisch eingestuft wird.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.