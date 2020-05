Nach dem Parteiauschluss des bisherigen Brandenburger AfD-Landesvorsitzenden Kalbitz hat die Landtagsfraktion für morgen eine Sondersitzung angesetzt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll auch über eine mögliche Änderung der Geschäftsordnung beraten werden. Die derzeit gültige Fassung sieht vor, dass Abgeordnete, deren AfD-Mitgliedschaft beendet wurde, auch nicht mehr der Fraktion angehören können. Damit verlöre Kalbitz auch den Vorsitz. Für eine Änderung der Geschäftsordnung wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.



Am Freitag hatte der Bundesvorstand der AfD Kalbitz' Mitgliedschaft für nichtig erklärt. Grund sei unter anderem das Verschweigen seiner früheren Mitgliedschaft in der rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend". Der Verein ist inzwischen verboten und steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Kalbitz will sich juristisch zur Wehr setzen.