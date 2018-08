In Brandenburg hat es zwischen April und Juni erneut mehrere Angriffe auf Parteibüros gegeben.

Am häufigsten betroffen war wieder die AfD. Am Standort Finsterwalde (Elbe-Elster) wurden bei zwei Attacken eine Fensterscheibe beschädigt beziehungsweise die Eingangstür beschmiert und in Falkensee (Havelland) wurde die Fensterfront beschädigt. Zwei Angriffe gab es außerdem auf das Grünen-Büro in Eberswalde (Barnim), und je eine Attacke auf Standorte der CDU (Rathenow) und Linke (Luckenwalde). Keine der sieben Taten sei bislang aufgeklärt, hieß es weiter. Die Angaben basieren auf einer Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken.



In den ersten drei Monaten hatte es fünf solcher Straftaten in Brandenburg gegeben. Im gesamten vergangenen Jahr waren es insgesamt 26 Fälle gewesen. Die Hälfte davon richtete sich gegen die AfD. Schon 2016 war die Partei am häufigsten von der Gewalt betroffen. 18 der 29 Straftaten richteten sich gegen ihre Einrichtungen. 2015 war es noch die Partei Die Linke gewesen, die mit 18 von 37 Angriffen das häufigste Ziel in dem Bundesland gewesen ist. Mit den 37 Attacken hatten die Staatsschützer damals den bisherigen Höchststand registriert.