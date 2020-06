Der Verfassungsschutz in Brandenburg hat den gesamten Landesverband der AfD unter Beobachtung gestellt. Das sei nach längerer Prüfung geschehen, teilte das Innenministerium in Potsdam mit. Einzelheiten wollen der brandenburgische Innenminister Stübgen und Verfassungsschutzchef Müller am Mittag bekanntgeben.

Die Kontrollkommission des Landtags ist den Angaben zufolge über den Schritt informiert. Formal stufte der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als Verdachtsfall ein, das heißt dass er zur Beobachtung noch nicht alle nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen darf.



Im vergangenen Monat hatte der AfD-Bundesvorstand die Parteimitgliedschaft des bisherigen Brandenburger Landesvorsitzenden Kalbitz wegen dessen Kontakten ins rechtsextreme Milieu mit einem Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Kalbitz will gegen den Beschluss juristisch vorgehen.