In Deutschland gibt es einen amtlichen Verdachtsfall der Afrikanischen Schweinepest.

Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium mitteilte, geht es bei dem Fall um einen Wildschweinkadaver, der im Spree-Neisse-Kreis in Brandenburg wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt gefunden wurde. Eine Probe werde jetzt im Friedrich-Loeffler-Institut virologisch untersucht. Über das Ergebnis werde Ministerin Klöckner am Donnerstag informieren. In Polen gibt es schon seit einiger Zeit Fälle der Seuche.



Für Menschen ist die Schweinepest ungefährlich, für Haus- und Wildschweine hingegen tödlich. Die Krankheit wird von Wildschweinen übertragen und ist bei Schweine-Züchtern gefürchtet. China und andere asiatische Länder verhängen in der Regel Importverbote für Fleisch aus Regionen, in denen die Seuche festgestellt wurde. Deutschland ist einer der größten Schweinefleisch-Exporteure Europas.

