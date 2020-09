In Deutschland gibt es einen amtlichen Verdachtsfall der Afrikanischen Schweinepest.

Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium mitteilte, geht es bei dem Fall um einen Wildschweinkadaver, der im Spree-Neisse-Kreis in Brandenburg wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt gefunden wurde. Eine Probe werde jetzt im Friedrich-Loeffler-Institut virologisch untersucht. Über das Ergebnis werde Ministerin Klöckner heute informieren. - In Polen gibt es schon seit einiger Zeit Fälle der Seuche.



Für Menschen ist die Schweinepest ungefährlich, für Haus- und Wildschweine hingegen tödlich. Die Krankheit wird von Wildschweinen übertragen und ist bei Schweine-Züchtern gefürchtet. China und andere asiatische Länder verhängen in der Regel Importverbote für Fleisch aus Regionen, in denen die Seuche festgestellt wurde. Deutschland ist einer der größten Schweinefleisch-Exporteure Europas.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.