Im Tarif-Streit beim Krankenhaus-Konzern Asklepios droht an drei Kliniken in Brandenburg ein unbefristeter Streik.

Wie die Gewerkschaft verdi mitteilte, befürworteten bei einer Urabstimmung 91 Prozent der befragten Mitarbeiter den Arbeitskampf. Das Unternehmen habe es nun in der Hand, den Streik durch ein gutes Angebot zu verhindern, so verdi. Ein Asklepios-Sprecher warnte davor, dass die Gewerkschaft die Kliniken in den Ruin treiben werde.



Seit April laufen die Tarifverhandlungen für die rund 1.500 Beschäftigten an den drei Fachkliniken. Verdi kritisiert, dass die Brandenburger Beschäftigten für die gleiche Arbeit teilweise bis zu 10.000 Euro weniger pro Jahr verdienten als Kollegen an den Hamburger Standorten des Konzerns. Seit der letzten Verhandlungsrunde im Juni streikten die Beschäftigten in Brandenburg bereits an insgesamt zehn Tagen. Wann der unbefristetete Ausstand beginnen soll, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.