Die Brandenburger CDU hat sich für ein Regierungsbündnis mit SPD und Grünen ausgesprochen.

Auf einem Landesparteitag in Schönefeld votierten die Delegierten mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag. Es gab lediglich drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Zuvor hatte der Landesvorsitzende Stübgen für ein Ja geworben, zugleich aber eingeräumt, dass die Verhandlungen vor allem mit den Grünen "teilweise sehr schwer" gewesen seien. Gestern hatten sich bereits die Sozialdemokraten auf einem Sonderparteitag für das neue Dreierbündnis ausgesprochen, das wegen seiner Farbkombination auch "Kenia"-Koalition genannt wird. Angeführt wird es von der SPD und ihrem Ministerpräsidenten Woidke, dessen Wiederwahl für den kommenden Mittwoch vorgesehen ist.



Die Grünen lassen ihre Basis in einer Mitgliederbefragung entscheiden und wollen das Ergebnis Anfang der Woche bekannt geben. Brandenburgs künftiger Landtag war am 1. September gewählt worden.