Brandenburg führt über Ostern angesichts deutlich steigender Corona-Infektionszahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ein.

Diese solle vom 1. bis 6. April zwischen 22 und 5 Uhr gelten, heißt es in einem Beschluss des Kabinetts in Potsdam. Bedingung ist eine regionale Sieben-Tage-Inzidenz von 100 oder mehr an drei Tagen in Folge.

