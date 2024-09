Hochwasser

Seit Tagen bereiten sich die Orte entlang des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder auf eine Verschärfung der Hochwasserlage vor. (Patrick Pleul / dpa / Patrick Pleul)

Der Landkreis Oder-Spree hat für einen Deichabschnitt an der polnischen Grenze die höchste Warnstufe ausgerufen, dazu gehört auch die Stadt Eisenhüttenstadt. Das Technische Hilfswerk füllt dort seit gestern tausende Sandsäcke. In dem Ort Ratzdorf direkt an der polnischen Grenze wird morgen ein Stand der Oder von 6 Meter 20 erwartet; normal ist an dieser Stelle ein Stand von 2 Meter 60. Die Stadt Frankfurt an der Oder verbot jeglichen Hochwassertourismus. Nach Angaben der Behörden wurden in den vergangenen Tagen häufig Einsatzkräfte behindert.

