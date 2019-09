CDU und Grüne haben sich nach der Landtagswahl in Brandenburg erstmals zu einem Gespräch getroffen.

Beide Seiten hätten in konstruktiver und respektvoller Atmosphäre auf Augenhöhe miteinander geredet, erklärten die Grünen-Spitzenkandidaten Nonnemacher und Raschke im Anschluss an das Treffen in Potsdam. Ähnlich äußerte sich CDU-Landeschef Senftleben.



Ministerpräsident Woidke, dessen SPD stärkste Kraft wurde, kommt morgen zunächst mit der CDU zu einem Sondierungsgespräch zusammen. Anschließend

beraten SPD und Linkspartei sowie Grüne und Linke.