Nach einem Brandanschlag auf das Auto des Neuruppiner Bürgermeisters Golde und einem Drohschreiben ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen der Taten.

Zudem habe sich der Staatsschutz eingeschaltet, da ein politisches Motiv nicht auszuschließen sei, meldet die Deutsche Presse-Agentur. Unbekannte hatten am Dienstagabend das Fahrzeug des brandenburgischen Kommunalpolitikers von der Wählervereinigung Pro Ruppin in Brand gesteckt. Gestern war zudem bekannt geworden, dass ein Drohschreiben in seinem Briefkasten steckte. Zum Inhalt des Schreibens wollte die Polizei keine näheren Angaben machen. Am 8. November finden in Neuruppin Bürgermeisterwahlen statt. Golde tritt zum dritten Mal an. Die Wählervereinigung Pro Ruppin bezeichnet sich selbst als parteiunabhängige Gruppierung.

