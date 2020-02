Der erste Teil der Rodung für die geplante Tesla-Fabrik in Grünheide nahe Berlin ist nahezu abgeschlossen.

Dieser Teil umfasste rund 90 Hektar Forst. Erst am Donnerstag hatte ein Gericht den vorübergehenden Stopp nach Eilanträgen zweier Umweltverbände wieder aufgehoben. Der US-Autobauer Tesla will in Grünheide vom nächsten Jahr an rund 500.000 Elektroautos im Jahr herstellen.