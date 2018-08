Hunderte Feuerwehrleute haben die ganze Nacht über versucht, den Großbrand südlich von Berlin unter Kontrolle zu bringen.

Nach Angaben der Einsatzkräfte brennt es nahe Potsdam und Teltow auf einer Fläche von rund 400 Hektar. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bundeswehr sind mit 450 Kräften im Einsatz (Audio-Link). Gestern Abend waren mehrere Ortschaften evakuiert worden. Fast 600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Rauchschwaden zogen bis in die 50 Kilometer entfernte Bundeshauptstadt. Inzwischen ist laut Berliner Feuerwehr das gesamte Stadtgebiet betroffen. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Auswirkungen auf den Flugverkehr hat der Brand bisher nicht.



Die Löscharbeiten werden erschwert, weil sich das Feuer in einem Gebiet ausgebreitet hat, das mit alter Munition belastet ist. Nach Behördenangaben hat es bereits Explosionen gegeben. Die Feuerwehrleute kommen deshalb stellenweise nicht an die Flammen heran. Löschhubschrauber und Wasserwerfer wurden eingesetzt. Ein Feuerwehrmann musste wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Der brandenburgische Waldbrand-Beauftragte Engel sprach von einer dramatischen Lage.