Im Landtag von Brandenburg berät heute der Finanzausschuss über die Ansiedlung des US-Autobauers Tesla.

Die Abgeordneten wollen darüber entscheiden, ob sie dem Kaufvertrag für das geplante Grundstück östlich von Berlin zustimmen. Der Kaufpreis für das Grundstück soll Medienberichten zufolge bei rund 41 Millionen Euro liegen. Dies entspricht einem Quadratmeterpreis von 13 Euro 50. In einem angrenzenden Gewerbegebiet liegt der Richtpreis bei 40 Euro. Die Linke kritisierte, dass bei der Festlegung des Kaufpreises ein noch ausstehendes Wertgutachten nicht beachtet worden sei. Der Vorstand von Tesla will bis Mitte Januar über den Vertrag entscheiden. Das Unternehmen will ab Juli 2021 in der Fabrik zunächst 100.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen.