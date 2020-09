Die Möglichkeit für Bürger-Einwendungen gegen den geplanten Fabrikbau von Tesla endet heute um Mitternacht.

Darauf hat das brandenburgische Umweltministerium noch einmal hingewiesen. Bislang seien mit Stand Mittwochnachmittag zwölf neue Einwendungen eingereicht worden, weitere 21 Bürger hätten ihre Einwendungen aus der ersten Runde ergänzt.



Die aktuellen Unterlagen für das Vorhaben des amerikanischen Elektroauto-Herstellers in Grünheide (Oder-Spree) lagen bis 3. August öffentlich aus. Es war bereits die zweite Bürger-Beteiligung im Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Sie war notwendig geworden, nachdem Tesla Änderungen für den geplanten Bau der sogenannten Gigafabrik eingereicht hatte. Darin sind unter anderem neue Planungen zur Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs enthalten. Bei den Gegnern des Projekts ist die Gründung von Teilen der Fabrik mit Pfählen besonders umstritten. Das Gelände der geplanten Fabrik liegt teilweise in einem Trinkwasserschutzgebiet.

Elon Musk zu Gast bei Unionsfraktion und Minister Altmaier

Im Juli des kommenden Jahres will Tesla im Grünheide bei Berlin die ersten Fahrzeuge vom Band rollen lassen, bis zu 500.000 Autos im Jahr sollen einmal produziert werden.



Tesla-Chef Elon Musk war gestern Gast bei er Klausurtagung der Unionsfraktion im Bundestag. Nach Reuters-Informationen sprach er auch rund eine Stunde mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU). Neben den Fabrikplänen sei es wohl auch um die Vorhaben von Musk in Bereichen wie Raumfahrt und autonomes Fahren gegangen. Auch über die Tübinger Biotechfirma Curevac wurde Reuters zufolge gesprochen. Musk und Altmaier hätten betont, dass das Unternehmen, das an neuen Impfstoff-Konzepten arbeitet und mit Tesla kooperiert, weltweit zu den innovativsten zähle.