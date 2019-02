Der CDU-Politiker Jörg Schönbohm ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Schönbohm war von 1999 bis 2009 Innenminister von Brandenburg. Neun Jahre lang führte er zudem die brandenburgische CDU als Vorsitzender. Zuvor war Schönbohm Innensenator in Berlin. Seine politische Karriere schloss sich an eine militärische Laufbahn an, er war unter anderem Generalleutnant des Heeres der Bundeswehr. Als Befehlshaber des Bundeswehrkommandos Ost in Strausberg koordinierte Schönbohm nach der Deutschen Wiedervereinigung die Auflösung der Nationalen Volksarmee der DDR.