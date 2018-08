Der Feuerwehr ist es gelungen, einen Großbrand südwestlich von Berlin einzudämmen. Weite Teile seien unter Kontrolle, sagte Brandenburgs Innenminister Schröter der Deutschen Presse-Agentur. Er sehe gute Chancen, dass das Feuer bald gelöscht werde und die in Sicherheit gebrachten Anwohner in ihre Häuser zurückkehren könnten.

Mehrere Dörfer waren gestern Abend evakuiert worden (Audio-Link). Hunderte Feuerwehrleute kämpfen zusammen mit Technischem Hilfswerk und Bundeswehr weiter gegen die Flammen. Auch Löschhubschrauber und Wasserwerfer werden eingesetzt. Am Morgen brannte es auf einer Fläche von rund 400 Hektar. Rauchschwaden zogen bis in die 50 Kilometer entfernte Bundeshauptstadt. Laut Berliner Feuerwehr ist das gesamte Stadtgebiet betroffen. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.



Die Löscharbeiten werden erschwert, weil sich das Feuer in einem Gebiet ausgebreitet hat, das mit alter Munition belastet ist. Nach Behördenangaben hat es Explosionen gegeben. Ein Feuerwehrmann musste wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden.