In Brandenburg entscheiden nach SPD und CDU heute die Grünen über die Bildung einer gemeinsamen Regierung.

Am Vormittag beginnt die Auszählung der Stimmzettel der Urabstimmung der Parteimitglieder. Das Ergebnis soll um 16 Uhr in Potsdam bekanntgegeben werden. Falls die Grünen ebenfalls zustimmen, soll der Koalitionsvertrag morgen unterzeichnet werden. Am Mittwoch will sich dann Ministerpräsident Woidke von der SPD im Landtag zur Wiederwahl stellen. Außerdem soll das neue Kabinett vereidigt werden.



Bei der Landtagswahl am 1. September hatte sich die SPD mit 26,2 Prozent als stärkste Kraft behauptet. Die CDU erhielt mit 15,6 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland. Die Grünen kamen auf 10,8 Prozent.