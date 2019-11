Nach der Zustimmung von SPD und CDU in Brandenburg zum Koalitionsvertrag für ein so genanntes Kenia-Bündnis entscheiden heute auch die Grünen darüber.

Am Nachmittag gibt die Partei in Potsdam das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt. Wenn sich die Grünen für das Bündnis aussprechen, soll der Koalitionsvertrag morgen unterzeichnet werden. Am Mittwoch will sich Ministerpräsident Woidke von der SPD im Landtag zur Wiederwahl stellen. Außerdem soll das neue Kabinett vereidigt werden.