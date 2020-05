Der bisherige Brandenburger AfD-Landeschef Kalbitz wird trotz der Annullierung seiner Parteimitgliedschaft der Landtagsfraktion weiter angehören.

Das teilte Kalbitz in Potsdam nach einer Sondersitzung mit. Die Geschäftsordnung der Fraktion sei geändert worden. Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz' Mitgliedschaft am Freitag mit sieben zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung für nichtig erklärt. Als Grund benannte die knappe Mehrheit das Verschweigen früherer Kontakte ins rechtsextreme Milieu.



Unterdessen ist offenbar das Dokument nicht mehr auffindbar, auf das sich dieser Beschluss gegen Kalbitz stützt. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" hatte berichtet, der Aufnahmeantrag sei verschollen. Der AfD-Co-Vorsitzende Meuthen sagte der Zeitung, er gehe natürlich davon aus, dass die Entscheidung bestand habe. Denn es gebe mindestens zwei Zeugen, die sich genau an die Prüfung des Aufnahmeformulars von Kalbitz erinnern könnten. Bundestags-Fraktionschef Gauland hingegen sagte dem Blatt, er halte das Vorgehen weiter für juristisch völlig verfehlt.



Weitere Einschätzungen unseres Korrespondenten können Sie hier nachhören.