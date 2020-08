Der ehemalige Brandenburger AfD-Landeschef Kalbitz lässt sein Amt als Fraktionschef im Landtag einstweilen ruhen.

Zunächst solle eine erste juristische Klärung durch das Landgericht Berlin abgewartet werden, sagte er. Die Landtagsfraktion hatte über die politische Zukunft ihres aus der Partei ausgeschlossenen Vorsitzenden Kalbitz beraten. Zunächst hieß es, Kalbitz wolle trotz der Annullierung seiner Mitgliedschaft weiter Fraktionschef bleiben. Dies wäre möglich, weil die Fraktion im Landtag die Geschäftsordnung so geändert hat, dass eine Parteizugehörigkeit dafür nicht mehr Voraussetzung ist.



Der Berliner Politikwissenschaftler Funke sieht in der Personalfrage einen taktischen Machtkampf. Es sei kein Streit um eine weltanschauliche Ausrichtung, sagte Funke im Deutschlandfunk. Der Bundesvorsitzende der AfD, Meuthen, etwa habe fünf Jahre lang ohne Bedenken mit dem rechtsextremen Flügel der Partei zusammengarbeitet. Nun vollziehe Meuthen eine Kehrtwende und versuche, die Partei in der Mitte zu spalten.



Der AfD-Bundesvorstand hatte im Mai beschlossen, Kalbitz wegen seiner Mitwirkung in einer inzwischen verbotenen rechtsextremen Organisation aus der Partei auszuschließen. Das Bundesschiedsgericht der Partei bestätigte diese Entscheidung. Dagegen geht Kalbitz juristisch vor.