Der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, Kalbitz, bezeichnet die Berichte über seine rechtsextreme Vergangenheit als "Wahlkampfgetöse".

Kalbitz sagte im ZDF, es gebe keine rechtsextreme Biografie. Zitat: "Man kann sagen, es gibt Bezüge. Aber das ist Teil einer Entwicklung". Und auch er nehme für sich in Anspruch, dass man eine persönliche Entwicklung durchlaufe. Die längste Zeit seines politischen Lebens sei er in der CSU und der Jungen Union aktiv gewesen, außerdem ein Jahr bei den Republikanern. Er sei zwölf Jahre Soldat gewesen und habe einen Eid auf die Verfassung geschworen.

Zu Gast im Pfingstlager der HDJ

Kalbitz ist Landes- und Fraktionschef in Brandenburg, Mitglied des Bundesvorstandes und zählt zum rechtsnationalen "Flügel" innerhalb der AfD um den Politiker Höcke. Nach verschiedenen Medienberichten war er seit den 1990er Jahren in die rechtsextreme Szene verstrickt, etwa in den "Witikobund", den Funktionäre von NSDAP und SS gegründet hatten. Außerdem leitete er zeitweise die Vereinigung "Kultur der Zeitgeschichte, Archiv der Zeit", die der frühere SS-Hauptsturmführer und NPD-Mann Schulz ins Leben rief. 2007 besuchte Kalbitz auch ein Pfingstlager der später dann verbotenen "Heimattreuen Deutschen Jugend".

"Er negiert nicht, rechtsextrem zu sein"

Der Publizist und Politikberater Johannes Hillje twitterte zu Kalbitz' Äußerungen im ZDF: "Was #Kalbitz von anderen AfDlern unterscheidet: Er negiert nicht, rechtsextrem zu sein." Hillje betont, es gebe keine Distanzierung zu den rechtsextremen Gruppen, mit denen Kalbitz verkehre oder verkehrt habe. Vielmehr spreche er offen von rechtsextremen Bezügen. Zitat: "Daraus lässt sich schließen, dass er rechtsextrem ist."