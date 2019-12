Der US-Elektroautohersteller Tesla hat sich mit dem Land Brandenburg über den Kauf eines Grundstücks für die geplante Fabrik geeinigt.

Dies teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Der Vertrag stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Tesla-Vorstand. Nötig ist auch die Billigung durch den Haushaltsausschuss des Landtags. Wie weiter mitgeteilt wurde, sind beim brandenburgischen Landesamt für Umwelt zudem die Antragsunterlagen von Tesla für die Genehmigung der Fabrik nach dem Emmissionsschutzgesetz eingetroffen. Ministerpräsident Woidke von der SPD sagte, zwei erste wichtige Schritte seien getan. Dies stimme ihn für den weiteren Weg zuversichtlich.



Tesla will in Grünheide bei Berlin von 2021 an das Kompakt-SUV-Model "Y" herstellen. Die Bauarbeiten für die Fabrik sollen im kommenden ersten Halbjahr beginnen.