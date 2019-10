Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die geplante Regierung der SPD mit CDU und Grünen als Koalition der Mitte bezeichnet.

Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags in Potsdam sagte der SPD-Politiker, oberstes Ziel sei es, allen Regionen des Landes die gleichen Entwicklungschancen zu geben. Als wichtige Vorhaben nannte er einen starken Staat mit mehr Polizisten und Richtern, die Beitragsfreiheit in den Kitas für Kinder ab drei Jahren und die Stärkung der Pflege. Auch die Verhandlungsführer von CDU und Grünen äußerten sich zufrieden. In ihrem Koalitionsvertrag vereinbarten die Parteien, dass es keine neuen Tagebaue in der Lausitz geben soll. Geplant ist auch die Einrichtung eines Zukunftsinvestitionsfonds mit einem Sondervermögen von einer Milliarde Euro.



Alle drei Verhandlungsführer benötigen noch die Zustimmung ihrer Parteien. Am 20. November soll Woidke im Landtag als Ministerpräsident wiedergewählt werden.