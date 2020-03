Mehr als 360 Kritiker der geplanten Elektroautofabrik des US-Herstellers Tesla haben sich mit Einwendungen gegen das Projekt gemeldet.

Das teilte eine Sprecherin des brandenburgischen Umweltministeriums in Potsdam mit. Dabei gehe es vor allem um die Themen Wasser, Wald, Verkehr und Naturschutz. Die dargelegten Punkte würden von der zuständigen Genehmigungsbehörde geprüft. Ab dem kommenden Jahr will Tesla in Grünheide bei Berlin Elektrofahrzeuge bauen.