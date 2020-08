Der brandenburgische Ministerpräsident Woidke sieht im Kohleausstieg eine große Chance für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft.

Die Zeit der Braunkohle gehe unweigerlich zu Ende, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung im Landtag. Auch ohne den beschlossenen Ausstieg würden die Vorräte in der Lausitz nur noch wenige Jahrzehnte reichen. Mit den Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat und dem Strukturstärkungsgesetz gebe es nun Klarheit, betonte Woidke. Anschließend stimmte der Landtag in Potsdam mehrheitlich der Einsetzung eines Sonderausschusses zur Strukturentwicklung in der Lausitz zu.



Brandenburg erhält nach Angaben Woidkes vom Bund mehr als 10 Milliarden Euro für den Strukturwandel.