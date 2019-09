Der Landesvorstand der Brandenburger Linken hat der Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen zugestimmt.

Das teilte der Vorstand am Abend in Potsdam mit. Die Linken wollten auf Augenhöhe verhandeln und klare inhaltliche Schwerpunkte setzen, hieß es. Am Donnerstag ist ein erstes Gespräch mit der SPD geplant.



Die Sozialdemokraten hatten die Landtagswahl am Sonntag trotz großer Verluste gewonnen. Rot-Rot verfügt jedoch über keine Mehrheit mehr. In den kommenden Tagen soll auch über ein Bündnis aus SPD, CDU und Grünen gesprochen werden. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD. Mit ihr will aber niemand koalieren.